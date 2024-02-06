Asrın Felaketi Anma Programı'nda duygusal anlar yaşandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Asrın Felaketi Anma Programı'nda depremzedelerle buluştu. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kurum, " İki gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim etti." ifadelerini kullandı.

"YENİ 180 BİN YUVANIN İNŞASINI DUALARLA BAŞLATTIK"

Açıklamaları sırasında gözyaşlarını tutamayan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Her yerde sondaj çalışması yaparak sıvılaşma alanlarını, zemin etütlerini tek tek tespit ettik. Hepsine de gittim. Havadan, karadan Cemil pilotumuzla beraber hepsini inceledik. En doğru yer neresi, nereye yapılması lazım. 3 ay bile geçmemişti. Yeni 180 bin yuvanın inşasını dualarla başlattık. İki gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim etti.

"BİZ SAMİMİYİZ, DERTLİYİZ"

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti: