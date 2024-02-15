Asrın aşkı!

BACAĞI DUVAR ALTINDA KALMIŞTI

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ailesini kaybeden, kendisi de enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan Tuğçe Kalmış, protez bacağıyla ilk adımlarını atıyor. 23 yaşındaki Tuğçe, 7,7'lik depreme Ebrar Sitesi'nde yakalandı. Yanındaki cep telefonuyla nişanlısı Enes Kılavuz ile iletişim kuran Kalmış, yerinin bulunmasını sağladı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 3 gün sonra enkazdan çıkarılan, tedavisi için uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kalmış, burada duvar altında kalan sağ bacağının kurtarılması için 23 kez ameliyat masasına yattı.

İYİ GÜNDE HERKES YANINDA OLUR

Bacağı diz üstünden ampute edilen Kalmış'a ocak ayında protez takıldı. Kahramanmaraş'a dönen, Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Konteyner Kent'e yerleşen Kalmış, tedavi sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan nişanlısı Kılavuz'un da desteğiyle ilk adımlarını atıyor. Tuğçe, nişanlısı Enes'in sevgisiyle iyileştiğini söyleyerek "Herkes iyi günde birbirinin yanında olur, sever, kötü günde en zor anımda, sağ ayağımı kaybettiğim halde beni bırakmadı. Beni sevgi iyileştirdi. Enes olmasaydı, bu şekilde iyileşip ayağa kalkamazdım" dedi.

Enes Kılavuz nişanlısı Tuğçe Kalmış'ın yaşaması için çok dua ettiğini ve 2 ay boyunca yoğun bakım odasının önünde sabahlara kadar beklediğini anlattı. Kılavuz, "Tuğçe'ye hayatta kaldığım sürece bir ömür boyu ben bakarım" dedi.