"Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:37 Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

00:09 Gürcistan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye rotasyon amacıyla yeni bir arama kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.

23:57 Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzedelerin sayısının 5 bin 459 olduğunu açıkladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.