Aspendos Antik Kenti'nde heyecan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu 'X' üzerinden paylaştı.

Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini duyurdu. Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu 'X' üzerinden paylaşan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: