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Aspendos Antik Kenti'nde heyecan
02 Haziran 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 09:30:00

Aspendos Antik Kenti'nde heyecan! Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu

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Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu 'X' üzerinden paylaştı.

Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini duyurdu. Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu 'X' üzerinden paylaşan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Etiketler : aspendos antik kenti heykel zeus afrodit
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