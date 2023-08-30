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30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:38:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:38:00

ASO'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret

Kaynak: AA

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor sundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor sundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette, reel sektörün finansmana erişimi, üretim kapasitesi ve istihdamı artırmak, ihracat potansiyelini güçlendirmek için devreye alınan politika araçları değerlendirildi.

ASO'nun faaliyetleri ve Ankara'daki organize sanayi bölgelerine ilişkin Şimşek'e bilgi veren Ardıç, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sanayicilerin sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporu da Şimşek'e takdim etti.

Etiketler : ankara sanayi odası seyit ardıç mehmet şimşek
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