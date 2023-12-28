Aslıhan'a meçhul bıçak

İstanbul Kağıthane'de 23 Aralık akşamı üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin (20), aynı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşının evine gitti. 800 metre yürüyen genç kız, bina girişinde başında kask, elinde bıçak olan bir magandanın saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan zanlı, Aslıhan'ı belinden bıçakladı; suç aletini peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan kızın feryadını duyan vatandaşlar yardıma koştu.

6 SAATLİK AMELİYATLA KURTULDU

Hastaneye kaldırılan Aslıhan, acil ameliyata alındı. 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren operasyon sonucu hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisi hastanede devam eden Aslıhan Zengin, o anları şöyle anlattı: "Yolda yürürken izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Apartman girişinde birisi üstüme doğru koştu. Kasklı olduğu için kurye olduğunu sandım, 'Abi korkuttun beni' dedim. Cevap vermeden bıçakladı."

EVDEN İTİBAREN TAKİP ETMİŞ!

Polis güvenlik kameralarını inceledi; kasklı ve yeşil montlu adamın genç kızı evinin sokağından itibaren takip ettiğini belirledi. Aslıhan ifadesinde kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.