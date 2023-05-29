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29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:23:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:23:00

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mücadeleye devam" kararını değerlendirdi. Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı" dedi.

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy oranında kaldı. Seçimin kazanını belli olduktan sonra gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Hatta CHP Genel Merkezi'nin önünde kimi destekçileri "İstifa Kılıçdaroğlu" sloganları attı ama Kılıçdaroğlu basına yaptığı açıklamada istifa açıklaması yerine "Mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ YEMEYE DEVAM ETME KARARI ALDI"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklaması ardından sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Aslı Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp deniz baykal aslı baykal kemal kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur
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