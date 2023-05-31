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31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:00:00

Aslı Baykal Uğur Dündar'ı yerin dibine soktu: Sen kendi kendine dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et

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Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Yedili Masa'ya yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada tartışma çıktı.

28 Mayıs'ta yaşadığı hezimetin ardından istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal ile yandaş gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Baykal "Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor" dedi.

"DİKTATOR KILIÇDAROĞLU"

Muhalefetin yaşadığı seçim hezimeti sonrası istifa çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal'ın tweetini alıntılayan Uğur Dündar, Halk TV'nin satılması üzerinden Baykal'ı eleştirdi.

Aslı Baykal, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" paylaşımında bulundu.

Baykal'ın paylaşımını alıntılayan Uğur Dündar ise "Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de "yemeğe" değil, "yemeye" yazılır. Siz TV'nin parasını "yemeye" bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!" ifadelerini kullandı.

"HALA KUYRUK ACISINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine tepki gösteren Dündar'a cevap veren Aslı Baykal, Dündar'ın Halk TV'nin Genel yayın yönetmeni olmak için kendisine yaranmaya çalıştığını söyledi.

Halk tvnin Genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken Değerli Aslı Hanımefendi diye mesaj atanlar hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor.
Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aslı Baykal
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