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26 Mart 2024 Salı 06:50:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 06:50:00

Askıda tavuk

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Konya'da restoran işletmecisi Nafiz Temel, 'askıda ekmek' gibi 'askıda tavuk' uygulaması başlatarak iftarda ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlamaya başladı. Temel, çocukları mutlu etmek için yemekleri hediye paketleri içine koymayı da ihmal etmiyor.

Konya'da 15 yıldır restoran işletmeciliği yapan Nafiz Temel, Ramazan ayından önce hafta sonları gerçekleştirdiği 'askıda tavuk' projesini Ramazan ayında da her gün ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlayarak sürdürüyor. Restoranından yemek yiyenlerin askıda bıraktığı tavuk paraları ve kendisine ulaştırılan yardımlar ile her gün işletmesinde aileler için çorba, pilav ve tavuktan oluşan iftar menüsünü hazırlayan Nafiz Temel, muhtarlıklardan aldığı liste ile kendi aracıyla kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere iftarlıklarını ulaştırıyor. Ailelerin rencide olmaması ve çocukları mutlu etmek için yemekleri tek tek hediye paketlerine koyan Nafiz Temel, şimdilerde 25-30 aileye yardım edebilirken, ilerideki hedefi ise daha çok aileye yardım edebilmek.

Etiketler : konya tavuk restoran
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