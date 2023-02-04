Askıda çorap gönülleri ısıttı
İki yıl önce cemaatten bir kişinin çorabının ıslanması üzerine cami imamının başlattığı askıda çorap uygulaması, vatandaşların takdirini topladı.
HUZURLU İBADET
Saimbeyli ilçesinden Adana'ya eşinin tedavisi için giderken vakit namazı için camiye gelenlerden Safiye Uyanık, "Çorap uygulaması çok güzel olmuş. Tüm camilerin böyle güzel, temiz yapılması çok güzel" dedi.
ABDEST ALIRKEN ISLANDI
* Adana Kozan- Feke karayolu üzerinde bulunan Durmuşlu Camii'nde imam Samet Arslan, 2 yıl önce camide ibadete gelen yaşlı bir amcanın abdest alırken çorabının ıslanması ile askıda çorap uygulamasını başlattı. Arslan'ın başlattığı askıda çorap uygulaması ibadete gelen vatandaşların takdirini topladı.
ÇOCUKLAR VE KADINLAR UNUTULMADI
* Caminin çevresinin ve içerisinin temiz olması Allah'ın evine gelen herkesin huzur içinde ibadetlerini yapması için 2 yıldır düzenlemeler yapan İmam Arslan'ın, aynı zamanda kadınların ibadet alanı için yaptığı düzenleme ve çocukların camiye daha sık gelmesi için projeler üretmesi de dikkat çekti.
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