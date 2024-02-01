VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Borsa güne yükselişle başladı
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
01 Şubat 2024 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 10:33:00

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, şubat, mart ve nisan döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Etiketler : milli savuanma bakanlığı yedek subay astsubay er sınıflandırma sonuçları
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX