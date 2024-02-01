Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak: TRT Haber
Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, şubat, mart ve nisan döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
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