VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
"Özdağ, göçmenlerin gönderilmesi ile ilgili bakanlık istedi"
Roma'da Mourinho UEFA Avrupa Ligi finaline odaklandı
Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı
25 Mayıs 2023 Perşembe 21:50:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 21:50:00

Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet Kapısı'ndan yapılabilecek. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan geldi. Koç, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk' gibi işlemlere yılın ilk çeyreğinde e-Devlet üzerinden erişilebileceğini söyledi.

Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet Kapısı'na geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Askerliğim' adlı hizmetin bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet'te kullanıma sunulacağını açıkladı.

Hizmetle 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren iş ve işlemlere zahmetsizce erişilebileceğini vurguladı.

Ali Taha Koç; devlet hizmetlerinin kolay, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırıldığı e-Devlet ile ilgili açıklamalarda bulundu.

62 MİLYONA YAKIN KULLANICISI VAR

e-Devlet'in 942 kuruma ait 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürdüğünü hatırlatarak, kullanıcı sayısının 62 milyona yakın olduğunu söyledi.

Sisteme giriş sayısının ise 3 milyar 600 milyona yaklaştığı bilgisini verdi.

Ali Taha Koç, e-Devlet'teki hizmetlerden duyulan memnuniyetin yüzde 95 oranında olduğunu da kaydetti.

65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan 'adreste e-Devlet şifresi teslimi' hizmetinin engellileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Etiketler : Askerlik e-Devlet celp ve sevk
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
İş toplantısı

İş toplantısı
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Barışma tatili

Barışma tatili
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX