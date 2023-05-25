Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet Kapısı'na geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Askerliğim' adlı hizmetin bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet'te kullanıma sunulacağını açıkladı.

Hizmetle 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren iş ve işlemlere zahmetsizce erişilebileceğini vurguladı.

Ali Taha Koç; devlet hizmetlerinin kolay, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırıldığı e-Devlet ile ilgili açıklamalarda bulundu.

62 MİLYONA YAKIN KULLANICISI VAR

e-Devlet'in 942 kuruma ait 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürdüğünü hatırlatarak, kullanıcı sayısının 62 milyona yakın olduğunu söyledi.

Sisteme giriş sayısının ise 3 milyar 600 milyona yaklaştığı bilgisini verdi.

Ali Taha Koç, e-Devlet'teki hizmetlerden duyulan memnuniyetin yüzde 95 oranında olduğunu da kaydetti.

65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan 'adreste e-Devlet şifresi teslimi' hizmetinin engellileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.