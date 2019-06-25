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25 Haziran 2019 17:06 | Salı

Askerler ne zaman terhis edilecek? Yeni askerlik sistemi teklifi yasalaştı!

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu haberin gündeme gelmesinin hemen ardından Askerler ne zaman terhis edilecek? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik başvuruları yeni askerlik sisteminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. İlk etapta bakaya durumunda olanların bedelli askerlik başvuru yapmasında bir engel olmayacak. Bedelli askerlik ve askerlik sisteminin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları...

Askerler ne zaman terhis edilecek? sorusunun yanıtı milyonlarca genç tarafından araştrıılıyor.  Yeni askerlik sistemi teklifi yasalaştı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili süreçte sona doğru geliniyor. Yeni askerlik sisteminin maddelerinin onaylandı şimdi ise sistemin Resmi Gazete’de yayınlanması beklenecek. Bedelli askerlik başvuruları yeni askerlik sisteminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak.  Yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemine dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları sizlerle... 

Bakaya ne demek?

ASKERLER NE ZAMAN TERHİS EDİLECEK? 
Yeni askerlik sisteminin maddelerinin onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanması dörtgözle beklenecek. Ardından da askerlik hizmet süresi düşeceği için yaklaşık 130 bin asker erken terhis olacak. Önemli bir değişiklik yapılmaması durumunda kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra erken terhislerin başlaması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TEKLİFİ YASALAŞTI!
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 

ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

ASKERLİK ÇAĞI VE HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.

YEDEK SUBAY SEÇİMİ 
4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ 
TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

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