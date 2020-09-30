FETÖ'cü üsteğmene işkence suçundan hapis cezası

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30 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00

Askeri öğrencileri 'şok mangasıyla' okuldan attıran FETÖ'cü üsteğmene işkenceden hapis

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden olan eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Eski Kara Harp Okulu takım komutanı Yeşilkaya, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede savcının sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Yeşilkaya'ya söz verdi.

Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "işkence" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Yeşilkaya, söz konusu suçları işlediğine dair dosyada somut delil olmadığını, işkence yaptığına yönelik müşteki beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Yeşilkaya beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yeşilkaya, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl, 8 müştekiye yönelik "işkence" suçundan ise 32 yıl 16 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Toplam 42 yıl 16 ay hapis cezası verilen Yeşilkaya'nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

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