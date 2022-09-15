Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Derecik'te 6 yaşındaki çocuğa, yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konuldu.
Bakanlığın talimatıyla çocuk, askeri helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hakkâri Derecik'te yüksekten düşme nedeniyle beyin kanaması teşhisi konan 6 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Evladımıza acil şifalar dileriz.#MSB pic.twitter.com/wr4negJ9YS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2022
- Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
- Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı
- "Bırakın yargı kendi seyri içerisinde işlesin"
- Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
- Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
- İstanbul'da sivrisinek kaynaklı alerjik reaksiyonla hastaneye başvurularda artış