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14 Mart 2024 Perşembe 13:17:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 13:17:00

Askeri eğitim uçağı düştü! Bir personel şehit oldu

Kaynak: AA

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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler : konya uçak kaza
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