VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kötü anıları silmek mümkün mü?
Asker kazdıkları çukurda yakaladı!
En zeki çocuklar bu ayda doğuyormuş!
Taş uzaktan gelmedi! 18 yıllık sır cinayet çözüldü
Robot kelimesi ilk nereden çıktı?
Saatleri kurmalı mı pillemeli mi?
30 Mayıs 2024 Perşembe 23:32:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 23:32:00

Asker definecileri kazdıkları çukurda yakaladı!

ABONE OL

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda yer alırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmıyor. Bu çerçevede Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesindeki bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapıldığının bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. isimli 5 şüpheliyi, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

KAZDIKLARI ÇUKURDAN TEK TEK ÇIKARILDI

Bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, neye uğradıklarına şaşırırken kazdıkları çukurlardan jandarma ekiplerince tek tek çıkarıldı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ile şüphelilerin kullandıkları araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞOFÖR UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİ

Operasyon kapsamında kaçak kazı ekibini taşıyan araç sürücüsünü de kontrol eden jandarma şahsı uyuşturucu etkisinde buldu. Araç sürücüsü S.B. isimli şüpheliye uyuşturucu ve uyarı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Suçüstü yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : defineciler suçüstü kaçak kazı DEFİNE KAZI KAÇAK KAZI JANDARMA
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?
Kalplere dokunan belgesel çekti

Kalplere dokunan belgesel çekti
Filistin'e Cannes'da destek!

Filistin'e Cannes'da destek!
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde
Diyarbakır'da halay

Diyarbakır'da halay
Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek

Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek
Torununu ünlü oyuncu çıktı!

Torununu ünlü oyuncu çıktı!
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX