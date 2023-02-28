Asker 04.30'da "hazır ola" geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir grup gazeteciyle beraber depremden etkilenen il ve ilçelerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, askerin depremin ikinci, üçüncü günü ancak deprem bölgesine geldiği yönündeki iddialara adım adım intikal bilgileriyle yanıt verdi. Bakan Akar, 04.17'de gerçekleşen deprem için şunları söyledi:

HAZIR OL EMRİ VERİLDİ

04.30: Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi.

DURUM RAPORLARI ALINDI

04.50: 2. Ordu Komutanımız Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

05.00: Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eşzamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı.

İLK RAPOR SERİNYOL İÇİN

05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanımızdan ve Kuvvet Komutanlarımızdan bilgileri aldık. Aldığımız ilk rapor, ilk bilgilerden Hatay Serinyol'da, bir binanın yıkıldığını, 3 askerimizin de şehit olduğunu öğrendik.

RAPOR HAZIRLANDI

05.10: Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay'da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük.

KOŞA KOŞA ÇIKILDI

05.45: 2'nci Ordu Karargâhı'nın kapısından askerler koşa koşa çıkıyorlar, enkaza müdahale ediyorlar. Aynı saatlerde K.Maraş ve İskenderun'da da arama kurtarma faaliyetleri başlıyor. Biz başından beri şunu söyledik; AFAD yönetimi ve valiliklerden gelen talepler hızlıca karşılanacak. 2'nci Ordu Komutanı'na verdiğimiz emir bu.

UÇAKLAR VE GEMİLER HAZIR

07.00: iki askeri ambulans uçağı da Etimesgut'taki askeri havaalanında hazırdı. Aynı saatte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG İskenderun ile çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a 'seyre hazır ol' emri verildi.

VATANDAŞA ÇORBA DAĞITILDI

07.00: Hatay'da bulunan 2'nci Hudut Alay Komutanlığımız kendi deprem hasar durumunu tespit eder etmez hem arama kurtarma çalışmalarına başladı hem de vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıttı.

07.30: Doğu Akdeniz'deki iki fırkateynle iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi.

MALZEME NAKLİ YAPILDI

08.00: AFAD'dan gelen talep doğrultusunda personel, araç ve malzeme nakli için hazırlanan 3 A400M uçağımız yoğun kar yağışının pisti kapatmasına rağmen yapılan pist açma çalışmaları sonrası saat 08.00'de Kayseri'den Ankara, İstanbul ve İzmir'e hareket etti.

SAHRA MUTFAK KURULDU

09.00: Şanlıurfa'da İpekyolu Mahallesi'nde ilk sahra mutfağımız kuruldu.

DEPREM BÖLGESİNE ADIM ADIM İNTİKAL

SURİYE'Yİ Mİ BOŞALTACAĞIZ

Bakan Akar, 2.Ordu'nun depreme müdahalede geç kaldığı yönündeki eleştirilere, "2'nci Ordu'nun görevi ne" diye sordu. Bakan Akar, 2.Ordu'nun görev alanı ile ilgili şu çarpıcı değerlendirmeye yaptı: "2'nci Ordu'nun görev alanı bin kilometreye 240 kilometrelik bir alan. Yani 164 bin kilometrekare, ülkemizin %21'i. Bunun 911 kilometre Suriye hududu var, 384 kilometre Irak hududu var, 417 kilometre İran hududu var. Bundan sorumlu olan bir birlikten bahsediyoruz...

Tüm askerleri yığarak olmaz. Teknik bu işten anlayan personeli kullanmak esas. Yani kullanılabilecek ne varsa kullandık, kullanıyoruz. Uzaktan böyle ahkâm kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak, Suriye'de kim kalacak? Suriye'yi mi boşaltacağız, Irak'ı mı boşaltacağız?"

40 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

"Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 103 personelimiz hayatını kaybetti. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timimiz olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor. 29 arama kurtarma köpeğimiz de bu çalışmalara destek sağladı. Arama kurtarma timlerimiz 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı, 2 bin 457 vatandaşımızın cenazesine ulaştı." "65 uçak ve 70 helikopterle hava yardım koridoru kurduk. Uçak ve helikopterlerimiz giderken arama-kurtarma personeli, yardım malzemesi, dönüşte de yaralıları ve bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı nakletti. Bu manada İncirlik'ten itibaren gidilmedik köy kalmadı. 300'e yakın köye, 32 ilçeye arkadaşlarımız ulaştılar.

NURDAĞI'NDA BEBEK KURTARILDI

"Hava yardım koridoru oluşturmak için tüm uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA-TİHA'larımızı seferber ettik. Tanker uçaklarımız KC-135'leri bile ilk defa yük ve personel taşımada kullandık. Askeri birliğimizin olmadığı Nurdağı'na hemen birlik sevk ettik. Nurdağı'na daha varır varmaz bir bebeği kurtardılar, onlara büyük moral oldu."

40 BİN SURİYELİ SIĞINMACI KENDİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Hulusi Akar, Hatay'daki depremden sonra "sınırlardan sığınmacı akını" olduğuna dair iddialara da yanıt verdi. Bakan Akar, "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk, hudut karakollarını denetledik. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyelilerin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Bunların sayısı da 40 bini geçti. Bunların hepsi de kayıtlı, gümrük kapısından geçiyorlar, kayıtları alınıyor" bilgisini verdi.