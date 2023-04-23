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23 Nisan 2023 Pazar 09:23:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 09:23:00

Aşk iddialarını güçlendiren tatil

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Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen 'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir baş başa tatile çıktı.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen 'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir baş başa tatile çıktı. İkili, Ramazan Bayramı'nı fırsata çevirerek birlikte soluğu İzmir Alaçatı'da aldı. Saraçoğlu ve Demir'in tatilini sosyal medya paylaşımları ele verdi. Saraçoğlu ve Demir'in doğa ortamı ve aynı şekildeki siyah demir trabzanlarda gönderim yapması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Etiketler : yalı çapkını afra saraçoğlu mert ramazan
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