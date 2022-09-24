Aşk iddialarına dava açtı

Popçu Hadise'nin çekişmeli boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler, erkek arkadaşlarıyla tatil için gittiği Rodos'ta Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yemek yerken görüntülenmişti. İkilinin baş başa yemek yemesi sonrası haklarında bir televizyon programında aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Yaşananların ardından Zehra Çilingiroğlu'nda açıklama geldi. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadığını belirterek gerçek dışı haberleri yargıya taşıdığını ve tazminat davası açacağını da ifade etti. Popçu Hadise ile Mehmet Dinçerler'in, cuma günü boşanma davası görülecek.