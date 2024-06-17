Kurban etleri böyle saklanmalı

Kurban Bayramı'nın en önemli geleneği kurban kesimi ve etlerin tüketimi. Keyifli bir bayram geçirmek için ise gıda güvenliği şart. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketiminin yanı sıra kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı konusunda uyardı. Tapan, "Bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kişiler, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağıtılmasına özen gösterilmelidir. Bayram sabahı kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğününü atlanabilmektedir. Kahvaltı öğününün sağlıklı bir gün geçirmek için önemli olduğu unutulmamalıdır" diyerek şöyle devam etti:

IZGARA TERCİH EDİN

"Etler sindirimi zor olan besinler olduğu için yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Bayramlarda sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp- damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Bayram süresince et tüketiminin fazla olduğu göz önüne alındığında sindirim sistemi sağlığına dikkat etmek de önemlidir.

NASIL SAKLANMALI

■ Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir.

■ Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı "mikroorganizmalar" için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

■ Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir.

■ Kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.

■ Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır.

■ Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır.

■ Bazı hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalı ve etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir.

■ Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemelidir.