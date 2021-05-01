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01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:25:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:25:00

Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor

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Koronavirüsle mücadelede aşılama programı hızla devam ediyor. Bugüne kadar 23 milyon doza yakın aşı uygulandı. 17 günlük tam kapanma döneminde de aşılama aralıksız sürecek.

Aşılama programı hızla devam ediyor. 17 günlük tam kapanma döneminde aşı randevusu alanlar kısıtlamalardan muaf. Randevu belgesini gösterenler hastanelere ya da aile sağlığı merkezlerine giderek aşısını olabiliyor.

Aşı için hastaneler haftanın 7 günü 00.00'a kadar, Aile sağlığı merkezleri ise hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor.

14 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İLK AŞISINI OLDU

Ocak ayından bu yana 23 milyon doza yakın aşı uygulandı. 14 milyona yakın kişi ilk doz aşısını olurken, 9 milyonun üzerinde kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama süreci, 55 yaşın üzerindekilerle devam ediyor.

Son olarak, aşı listesine muhtarlar ve avukatlar da alınmıştı.

Etiketler : Aşılama programı Sağlık çalışanları Koronavirüsle mücadele
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