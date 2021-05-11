  • BIST
    1444.87
  • Dolar
    8,2977
  • Euro
    10,1123
  • Altın
    489,3050
İstanbul
8 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü
Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor
Türkiye'de vaka sayısı 15 binin altında
İstanbul'daki son durum açıklandı! Yüzde 65 azaldı
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
Gürcistan Müslüman dini liderlerinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti
Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir
Bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacaklar
AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü!
Türkiye çıtayı yükseltti!
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
"Büyük fırsatlara kapı açacak"
"Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu"
Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi
Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!
Kablosuz kulaklıkta iltihap riski
Mayısta kar sürprizi
Kolye satıp para kazanıyor! Otostopla Balkanları geziyor
7 aile köye döndü! İmece usulü 20 milyon fide
Kurslar, ekmek teknesi oldu
'Timsahlar' her an göreve hazır
6 yıldır baktığım yerde
Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler
11 Mayıs 2021 Salı 19:54:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 19:54:00

Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor

ABONE OL

Koronavirüs salgını döneminde faaliyete giren HES uygulaması üzerinden yeni hizmet daha hayata geçiyor. İki doz KOVID-19 aşısı olanlar, uygulama üzerinden 'aşı kimliği' oluşturabilecek.

Sağlık Bakanlığı, KOVID-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı kovid koronavirüs vaka sayısı
Evde bilim kurgu çektiler

Evde bilim kurgu çektiler
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz

Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
60'lı yıllardan Pelin

60'lı yıllardan Pelin
‘Ayak İşleri'yle güldürecek

‘Ayak İşleri'yle güldürecek
Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor
Ressam sevgiliye açıklık getirdi

Ressam sevgiliye açıklık getirdi
Benim sözüm Hülya'ya değil!

Benim sözüm Hülya'ya değil!
700 bin liraya güzelleştirecek

700 bin liraya güzelleştirecek
Berfu, Fahriye'yi solladı

Berfu, Fahriye'yi solladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER