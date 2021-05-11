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11 Mayıs 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 09:00:00

Aşı etkisi! 1 Haziran'da kısmi normal

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1 Haziran'da kısmi normal. İki doz aşı yapılanların 18 yaş üstü nüfusa oranı 61 ilde yüzde 20'nin üzerine çıktı, vaka düşüşü hızlandı.

Tam kapanmayla hedeflenen vaka oranına ulaşılmaya başlandı. Sektörlerin talepleri de dikkate alınarak 1 Haziran'dan itibaren Türkiye kısmi normalleşmeye başlayacak. Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar kısmi kapanma sürecek. Normalleşmede vaka ve aşılama oranları etkin olacak. 100 kişide görülen vakalar, aşılamayla karşılaştırılacak. Aşı oranı yüksek olan illerde tedbirler hızla gevşetilecek. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 13 ilde nüfusun %30'undan fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

ÇANAKKALE BİRİNCİ

18 yaş üstündeki nüfusa göre 2 doz aşı vurulma oranı 61 ilde %20'nin üzerine çıktı. En fazla 2 doz aşı yapılma oranı (18 yaş üstü) %27.60 ile Çanakkale'de oldu. Onu %27.26 ile Balıkesir, %26.99 ile Edirne, %26.82 ile Sinop ve %26.22 ile Giresun izledi. Üç büyükşehirde en fazla aşılama oranı İzmir'de gerçekleşti. 18 yaş üstüne göre 2 doz aşı yapılanların oranı İzmir'de %20.94, Ankara'da %19.73, İstanbul'da %14.41 olarak gerçekleşti. Aşılanma oranın en az olduğu iller ise %7.91 ile Hakkari, %8.11 ile Şırnak, % 10 ile Siirt oldu. 2 doz aşı olanların ülke genelindeki oranı % 17.18 olarak kaydedildi.

Akşam'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı aşı tedarikiyle temmuzda 18 yaş üstünün aşılanması hedefleniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in, bayram öncesi küçük esnafın açılması talebine de Bilim Kurulu olumlu bakmıyor.

KAPANMANIN ETKİSİYLE KESKİN DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs her 100 bin kişide görülen vakaları açıkladı. Vakalar İstanbul'da 532.02'den 359.99'a, Ankara'da 361.52'den 247.68'e, İzmir'de 223.34'ten 161.92'e indi. İstanbul yine zirveye oturdu ancak geçen haftaya oranla %32.3 düştü. İstanbul'u, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum takip etti. En az vaka ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

AŞI SALGINDAN ÇIKIŞ ANAHTARI

AKŞAM'a konuşan uzmanlar aşılama oranlarını değerlendirdi:

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: "Vakalarda azalma var ancak önlemleri azaltmak için yeterli bir bağışlığa ulaşamadık. Kitle bağışıklığı için bu oranın en az %60-70 olması gerekir. Aşılamada Çanakkale önde gidiyor. Bağışıklık %40 civarında. Ancak daha çok yolumuz var. Aşılar salgından çıkış anahtarımız."

Prof. Dr. Osman Erk: "Türkiye'de 18 yaş altının nüfusa oranı %22. Yani %70 oranına ulaşabilmek için 18 yaş üstünün iki doz aşılanması şart. Aşılanmada alınması gereken çok yol var. Trabzon'da bağışıklık elde edebilmemiz için %80'inin yani 650 bin, Muğla'da da 800 bin kişiyi aşılamamız gerekiyor.
Etiketler : 1 haziran kısmı normal aşı etkisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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