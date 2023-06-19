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Asgari ücrette kritik viraj... Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
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19 Haziran 2023 Pazartesi 21:18:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 21:18:00

Asgari ücrette kritik viraj... Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü

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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın Atalay ile görüşmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekçinin merakla beklediği yeni asgari ücret tutarının belirlenmesi sürecinde önemli bir adım atıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Başkan Erdoğan ile görüştü.

Başkan Erdoğan ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Perşembe gününe kalmadan asgari ücret rakamının belli olacağını söyledi.

Etiketler : TÜRK-İŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN asgari ücret
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