Asgari ücrette kritik viraj... Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın Atalay ile görüşmesi bekleniyor.
Milyonlarca emekçinin merakla beklediği yeni asgari ücret tutarının belirlenmesi sürecinde önemli bir adım atıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Başkan Erdoğan ile görüştü.
Başkan Erdoğan ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Perşembe gününe kalmadan asgari ücret rakamının belli olacağını söyledi.
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