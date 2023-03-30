Başkan Erdoğan sanayi doğalgazında yüzde 20, elektrikte ise tüm kesimlere yüzde 15 indirim yapılacağını açıklarken asgari ücret zammı için de temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, yeni müjdeleri ise arife günü Filyos'taki törende duyuracak.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE YÜZDE 15-20 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında bir dizi müjde verdi. Erdoğan'ın ilk müjdesi enerjideki 'çifte indirim' oldu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi. Erdoğan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye'yi büyütme hedefine katkı veren sanayicileri desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun" karşılığını verdi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, "Temmuzda var" dedi. Asgari ücret yılbaşından geçerli olmak üzere net 8 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Yeni yapılan zamla birlikte işverene verilen 250 TL'lik olan asgari ücret desteği de 400 TL olmuştu.

TTK'YA 1000 MADENCİ DAHA

Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var; biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."

AKKUYU'YA YAKIT YÜKLENİYOR

Erdoğan konuşmasında Akkuyu'daki nükleer güç santraline 27 Nisan'da yakıt yükleneceğini de belirterek "Resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız" dedi. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi bu yıl devreye alınacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

İLK TOGG 3 NİSAN'DA ERDOĞAN'A TESLİM

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YENİ MÜJDEMİZ FİLYOS'TAN OLACAK

Erdoğan, Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi töreninin arife günü yapılacağını, törende yeni müjdelerinin de olacağını söyledi. Gelecek ay Hürjet'ten Anadolu Gemisi'ne kadar pek çok önemli savunma sanayi projesinin sevincini milletle paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımı'zın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız" diye konuştu.

KAYIPLARI TELAFİ ETME SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİYORUZ

Erdoğan, emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucusunun da istifade etmesini sağlayacaklarını aktardı. Emeklilerin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Görüldüğü gibi çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Bu ülkede istisnasız her kesimi, refahını arttırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk" dedi.