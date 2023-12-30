VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de basına soykırım! İsrail 84 günde 106 gazeteciyi katletti
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Kongereye dahi sunmadılar! ABD'den İsrail'e skandal silah satışı kararı
İsrail'in kültür katliamı! Gazze'de 200'den fazla tarihi miras yok edildi
Fransa'dan skandal karar: "Hamas yanlısı" diyerek yasakladı
İşgalci İsrail ABD'nin talebini reddetti: 'Filistin'e ait vergi' krizi büyüyor
30 Aralık 2023 Cumartesi 02:48:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 02:48:00

Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 27 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Etiketler : asgari ücret komisyon kararı tebliğ yayım
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX