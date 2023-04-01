ASELSAN'ın Hatay'daki çadır kenti ailelere sıcak yuva öğrencilere okul oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da ASELSAN'ın 600 yatak kapasiteli, 85'ten fazla çadır bulunan 13 bin metrekarelik çadır kent ile Afet ve Lojistik Merkezi felaketzedeleri ağırlıyor.

Tuvaletlerin 30 dakikada bir dezenfekte edildiği, sıcak duş imkanı sağlanan, özel güvenlik önlemleri alınarak 24 saat esasına göre personelin görev yaptığı yerleşkede çocuklar için kreş ve oyun parkları da bulunuyor.

Gönüllü öğretmenler hem depremin psikolojik etkisinin azaltılmasında çocuklara rehberlik ediyor hem de onlara öğretmenlik yapıyor. Çadır kentte oluşturulan sınıflarda öğrencilere eğitim imkanının yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmalarında yardımcı olunuyor.

ASELSAN avukatları depremde yakınlarını, evini, işini kaybeden misafirler için hukuksal yardım sağlıyor, doktorlar ise sağlık hizmeti veriyor.

Aşçıların hijyenik ortamda ürettiği yemekler günde 3 öğün depremzedelere sunuluyor. Yağmur suyu drenaj sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunan yerleşkede, çamaşır yıkama ve kurutma üniteleri de yer alıyor.

Her türlü ihtiyaçların karşılandığı yerleşkede bazı ailelerin çadırlarının önüne çiçek diktiği, çadırların girişlerine nazar boncuğu astığı görüldü.

"HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞLER"



Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan aile bireyleriyle atlayarak depremden kurtulan Abdil Koçak, çadırların soğuktan ve sıcaktan korunaklı olduğunu söyledi.

Ailesinin ve yakınlarının çadırda kaldığını belirten Koçak, "Çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, otelden bir farkı yok. Herkes çok iyi. Çadırların içi sıcak, her şeyi düşünmüşler." dedi.

Felakette iki gelinini ve 5 torununu kaybeden Sabahat Koçak da kendi imkanlarıyla yaptırdıkları 4 katlı binanın depremde çöktüğünü dile getirdi.

Evlerini kaybedince çadıra yerleştirildiklerini anlatan Koçak, "Allah razı olsun her şeyimizi karşılıyorlar. Hayatta kalan iki torunum yanımda. Burada bir şeye ihtiyacımız yok, her şeyi sağlıyorlar." diye konuştu.

İkizleri ve 9 aylık bebeğiyle çadırda kalan Kıymet Çelik, enkazdan çıkmayı başardıktan sonra çadırda yeni bir hayata başladıklarını ifade etti.

HEM EĞİTİM ALIYOR HEM SINAVA HAZIRLANIYORLAR



Öğrencilerden Arda Avcı, başka bir çadır kentte kalmasına rağmen LGS sınavına hazırlanabilmek, derslerinden geri kalmamak için ASELSAN'ın okuluna geldiği bilgisini verdi.

Ders çalışıp kitap okuduğunu anlatan Avcı, "Depremde okulum yıkılmıştı, burada özel ders alıyoruz. Hocalarımız çok iyi. Bizimle top oynuyorlar, ders veriyorlar." ifadesini kullandı.

Okulunu ve öğretmenini kaybeden İbrahim Bulut, eğitiminden geri kalmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hiranur Helvacıoğlu ise çadır kentte en çok parkta oynamayı sevdiğini ancak eğitimini de ihmal etmediğini belirtti.