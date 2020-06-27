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27 Haziran 2020 Cumartesi 16:49:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 16:58:00

ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine "ejderha gözü"

Kaynak: AA

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ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi teslimatını tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal Kamera sözleşmesi kapsamında son parti teslimatı gerçekleştirildi. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmuş oldu.

Dragoneye Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor.

Soğutmalı Termal Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Kamerası, Lazer Mesafe Ölçer, Dijital Manyetik Pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre bir elektro-optik sensör sistemi olan Dragoneye, araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki farklı konfigürasyonda üretiliyor.

YURT İÇİNDE VE DIŞINDA ÇOK SAYIDA TESLİMAT

Sistemin seri üretimine 2019 içerisinde başlanmış olmasına rağmen, yurt içi ve dışı müşterilere bugüne kadar çok sayıda teslimat gerçekleştirildi. 2020 ve sonrasındaki teslimatlara yönelik çalışmalar ise ara vermeden devam ediyor.

Tüm müşteriler tarafından en üst düzeyde takip edilen söz konusu sistem, yüksek performansı ile müşteriler tarafından beğeni topluyor.

Dragoneye sisteminde bulunan yüksek performanslı termal kamera sayesinde, sistem, kullanıcısına gündüz, gece ve olumsuz hava koşullarında görüş imkanı sağlıyor. Hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlayan sistem, böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynuyor. Dragoneye, sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme, emniyet birimlerinin ihtiyaçları için kullanılıyor.

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