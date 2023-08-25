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ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
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25 Ağustos 2023 Cuma 22:17:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 22:17:00

ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Kaynak: AA

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ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : aselsan ihracat savunma sanayii
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