ASELSAN tarafından geliştirildi! 'Karagöz' Suriye sınırında

ASELSAN tarafından geliştirildi! 'Karagöz' Suriye sınırında

ASELSAN'ın 'Karagöz'ü GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında göreve başladı.

8 KİLOMETREKARELİK BİR ALANI TARAYABİLİYOR

İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında görev icra eden Karagöz'ün, sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabildiği, operatörün tercihine göre 360 derece dönebildiği bildirildi.

500 METRE YÜKSEKLİKTEN SINIR GÜVENLİĞİ YAPABİLİYOR

Karagöz'ün 17 metre uzunluğunda olduğu ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için gözetleme yapabildiği öğrenildi.

Reyhanlı semalarında görülen Karagöz'ün sınır hattında gözlem yaptığı kaydedildi.