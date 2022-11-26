VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Hedefimiz 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'dir
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Hiçbir ülkeden icazet almayız
Belarus Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: Faizi indirdik, enflasyon da tek haneye inecek
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açıldı
"Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerjide iş birliği fırsatları bulunuyor"
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü
Başkan Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
İtalya'nın Ischia Adası'nda meydana gelen heyelanda 8 kişi öldü
Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda konaklamayı sürdürüyor
Batı Kudüs'te bomba olabileceğinden şüphelenilen paket etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan harekat mesajı: Sınırları güvenli hale getirmekte kararlıyız
Nadal, Federer'in ayrılığını unutamıyor
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü
Askeri araçların yerli motoru için seri üretim başlıyor
Bakan Kirişci, alabalık ve midye yetiştiriciliği desteklerini artırdıklarını bildirdi
İsrail'de yeni hükümette bakanlıklarla ilgili varılan anlaşma içerdiği risklerle tartışılıyor
AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısı
Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı
Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor
İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
26 Kasım 2022 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 17:50:00

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bakanlar Akar ve Varank'ı açılış öncesi geldikleri ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Bakanlar Akar ve Varank'a, yeni nesil elektronik harp sistemi Koral 2'nin maketi takdim edildi. Daha sonra Hulusi Akar ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği açılış öncesi fabrikadaki hazırlıkları inceledi, fabrikanın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan üç askerle birlikte şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Bakanlar Akar ve Varank, terörle mücadele operasyonlarının desteklenmesine önemli destek sağlayacak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ FABRİKASI

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında dünya genelinde çok önemli bir pazar payına sahip ASELSAN, bu alandaki üretimlerini ASELSAN Konya'ya aktardı.

Söz konusu alandaki tüm tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından yürütülecek.

ASELSAN Konya tarafından UKSS'ler dışında şu anda sözleşmeleri imzalanmış olarak yürütülen silah tasarım ve üretim projeleri bulunuyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilecek olan mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75mm'ye kadar namlu ve silah üretimi altyapısı bulunuyor.

ASELSAN Konya, ürettiği ve geliştirdiği silah ve silah sistemlerinin en güncel teknolojiler kullanılarak atışlı testlerinin yapılmasına yönelik 200 metre kapalı atış alanı altyapısına da sahip.

Etiketler : aselsan silah fabrikası recep tayyip erdoğan hulusi akar mustafa varank
Hepsi benim bebeklerim

Hepsi benim bebeklerim
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
4 dilde konser

4 dilde konser
Öğretmenler Günü hassasiyeti

Öğretmenler Günü hassasiyeti
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi
Klibinin yönetmenliğini yapacak

Klibinin yönetmenliğini yapacak
Cildinin tüyolarını açıkladı

Cildinin tüyolarını açıkladı
Oğlu için dua istedi

Oğlu için dua istedi
Çok mutluyum

Çok mutluyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX