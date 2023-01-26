ASELSAN, Altay tankına güç katacak!

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26 Ocak 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 12:30:00

Altay tankında ASELSAN imzası

Kaynak: AA

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Seri üretim sürecinde olan Altay tankına ASELSAN'ın sahip olduğu kabiliyetler ile güç katacak. ASELSAN'ın geliştirdiği çözümlerle Altay tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor.

ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği çözümlerle seri üretim sürecinde Altay tankına güç katacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeli ile karşılanması amacıyla yürütülen Altay tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor.

ASELSAN da projedeki sorumluluklarını yerine getirmek için bir dizi çalışma yürütüyor.

ASELSAN ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon avroluk sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay tankı projesinde ASELSAN'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Görgün, Altay tankına yönelik yürüttükleri çalışmalarda gelinen duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var. Bu da geçmişte yine ASELSAN'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde farklı kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform. Savunma Sanayii Başkanımız da açıkladı, seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız.

Artık platformlara baktığınızda, platformların kendini göstermesini sağlayan üzerlerindeki hem elektronik hem yazılımsal faydalı yükler. Bunların başarımları, etkin şekilde kullanılması o platformları değerli kılıyor. Hangi platform olursa olsun, bu platformların içindeki hem donanım hem yazılım bileşenlerini yerli ve milli olarak üretiyoruz. Karada, havada, denizde, denizin altında bunları teslim ediyoruz. Altay tankında da sorumluluklarımız çok büyük, sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek üzere planladığımız çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

TANKLARA AKTİF KORUMA

Görgün, ASELSAN'ın tanklara yönelik tanksavar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, "Pulat halihazırda kullanılıyor, Akkor'da da çok güzel gelişmeler var." dedi.

Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, "Onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen 4'üncü ülke yok. Önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay tankıyla teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak." diye konuştu.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Akkor, Altay tankı için 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. Akkor, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak etkisiz hale getirecek.

Etiketler : ASELSAN Akkor Altay tankı Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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