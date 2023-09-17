VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mağlubiyetin baş sorumlusu onu ilan etti: Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi
AK Parti İstanbul'dan 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul
Stefan Kuntz görevden alındı
MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı
Memur ve emeklisi yılbaşında ne kadar zam alacak?
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
17 Eylül 2023 Pazar 13:53:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 13:53:00

ASECAP DAYS 2023 Zirvesi İstanbul'da başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyelerinin katılımıyla İstanbul'da yapılacak zirvede, kara yolu taşımacılığının masaya yatırılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa düzenlenen "ASECAP DAYS 2023" zirvesine Bakan Uraloğlu da katılacak.

Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde 19-20 Eylül'de gerçekleştirilecek zirvede, otoyol işletmecilerini ve kara yolu taşımacılığını etkileyen kritik konular ele alınacak.

ASECAP Başkanı Josef Fiala ve ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi'nin konuşma yapacağı etkinlikte, altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek. Bu oturumlar arasında "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi başlıklar bulunuyor.

Türkiye'den de önemli isimlerin katılacağı etkinlik, "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER TARTIŞILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, böylesi önemli bir zirvenin Türkiye'nin 100. yılında düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Zirvede sektördeki gelişmelerin tartışılacağına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'daki zirvede kara yolu taşımacılığı masaya yatırılacak." ifadesini kullandı.

ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşun 50. yaşını ASECAP DAYS 2023 İstanbul etkinliğiyle taçlandırmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kovid-19 salgını ve ardından gelen Ukrayna'nın işgaline karşın dünyanın karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Seddi, "Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise 'ulaşım' oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin 'gelecek araçlara ve çözümlere' uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise ASECAP'ın Avrupa'daki özel otoyol işletmecilerini buluşturan çok önemli ve değerli bir uluslararası platform niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

ICA olarak hem Türkiye'yi hem de sektörü ASECAP bünyesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını aktaran Soğukpınar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Avrupalı sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak ve özel otoyol işletmeciliği sektörünün geleceği ülkemizde konuşulacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı asecap days 2023 zirvesi istanbul abdulkadir uraloğlu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Rekor peşinde

Rekor peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX