  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dikkat çeken açıklama: Altın almak için o tarihi bekleyin!
Resmen açıklandı: 81 ilde aynı anda başladı
Türk SİHA'ları tek tek vurmuştu! Rusya'dan kaosu körükleyecek haber
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 24. randevuda
Beşiktaş yine farklı kazandı
Her taşın altından çıkıyor! Şimdi de çocuk ve organ ticaretine başladı
Emeklilere çifte bayram!
SİHA'dan nokta atışı! Leyla Ağiri kod adlı terörist Filiz Arslan etkisiz hale getirildi
Koronavirüs tedavisinde devrim gibi gelişme: Türk ışını virüsü yendi
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki anısını anlattı
ABD'den flaş Rusya iddiası: Taliban'a gizlice para verdi!
Derya Bilen'in cenazesi memleketine gönderildi
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Sokak ortasında genç kızı darbetti
Suud ve BAE Yemen'i bölüyor! Güney Geçiş Konseyi isyanda ısrarcı
Miami'de koronavirüs tedbirleri
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
ASEAN Zirvesi'nin Zirvesi'nin vizyon bildirisi yayımlandı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı
Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Hedasi Barajı'na ilişkin 3 ülkeden uzlaşı kararı
Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı
İstanbul'da feci kaza!
27 Haziran 2020 Cumartesi 07:43:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 07:43:00

ASEAN Zirvesi'nin vizyon bildirisinde Kovid-19 ve bölgesel sorunlar ele alındı:

Kaynak: AA

ABONE OL

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal ortamda yapılan 36. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin vizyon bildirisi yayımlandı.

"Uyumlu ve Duyarlı ASEAN" başlığıyla yayımlanan bildiride, Kovid-19'la mücadele politikaları, Güney Çin Denizi sorunu ve Kuzey Kore-Güney Kore gerilimi ele alındı.

Bildiride ASEAN ülkelerinin Kovid-19 sonrası bölgesel ekonomik iyileşme planında kararlı olduğu vurgulanarak "Planın sağlam ve istikrarlı bir bölgesel ekonomiye odaklanması, tedarik zinciri bağlantılarını koruması ve bu esnada ikinci dalga salgına karşı dikkatli olunmasını hedefliyoruz." açıklaması yapıldı.

ASEAN hükümetlerinin, salgını kontrol etmede genel olarak başarılı olduğu kaydedilen bildiride, "Kovid-19'un sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmak için ASEAN, pandemiden etkilenen çalışanları destekleyecek ve beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesi kullanıldı.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE İSTİKRAR VE BARIŞ VURGUSU

Vizyon bildirisinde Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlere de değinilerek "Bölgede barışın, güvenliğin, istikrarın ve seyrüsefer özgürlüğünün temin edilmesini destekleme yönünde kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.

Bölgede son zamanlarda Çin ile ASEAN ülkeleri arasında yaşanan gerilimlerin de vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi'nde karşılıklı güvene zarar veren son gelişmeler ve hak iddialarından ötürü endişelerini zirve esnasında dile getirmiştir. Bu konuda karşılıklı güvenin sağlanması için taraflara öz kısıtlama ve uluslararası kurallara riayet etme çağrısında bulunuyoruz."

Bildiride Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilimlere dikkat çekilerek "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp bölgede kalıcı barışın sağlanması için süre gelen barışçıl diyalogların önemine dikkati çekiyoruz." ifadesi kullanıldı.

ASEAN, Kuzey Kore ve Güney Kore yönetimlerinin karşılıklı diyaloglara devam etmesi gerektiği vurgulandı.

- ARAKANLILARIN YURTLARINA DÖNMESİ İÇİN MYANMAR'A ÇAĞRI

Vizyon bildirisinde ASEAN, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslümanların sorunlarına çözüm getirilmesi gerektiğini savundu.

Myanmar'ın Rakhine Eyaleti'nde yerlerinden edilmiş vatandaşların yurtlarına geri dönmesi için çaba sarf etmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride, "Rakhine Eyaleti'nden göçmek zorunda kalanların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarını dönüş süreci başlatılmalıdır." açıklaması yapıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER