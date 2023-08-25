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25 Ağustos 2023 Cuma 16:05:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 16:05:00

Asansör ve yürüyen merdivenler aylardır bozuk… İBB'nin bitmeyen tamir çalışması

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentte bulunan metro, metrobüs ve tramvay duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalarına çözüm üretememesi vatandaşları çileden çıkarttı. Engelliler ve çocuklu aileler aylardır tamir edilmeyen asansörlerden dolayı mağdur oldu.

CHP'li İBB'nin İstanbul'da yaşanan asansör ve yürüyen merdiven arızalarına çözüm üretmemesi vatandaşlar tarafından sert tepkilere neden oldu.

Engelli bireylerin çalışmayan asansörler karşısında yaşadığı zorluk, çocuklu ailelerin sırasıyla bebek arabasını ve çocuğu merdivenlerden indirme zorunluluğu İstanbul halkının rutin çilesi haline geldi.

BAKIM ONARIM YOK, TARİHLE OYNAMAK VAR

Bozulan asansör ve merdivenlerin önüne tabela koymak ile yetinen CHP'li İBB yönetimi, tamir etmek için vadettikleri tarih gelince başka bir ekip gönderip tarihi ileri almak ile yetiniyor. CHP'li İBB'nin tarihleri ileri alma kurnazlığına tepki gösteren bir vatandaş Taşköprü Tramvay Durağı'ndaki aylardır bozuk olan asansöre ilişkin "Yaklaşık bir sene oldu çalışmıyor, çocuklu aileler, engelli kişiler inip çıkamıyor." dedi.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nı kullanmak isteyen bir vatandaş asansörlerin bozuk olmasından şikâyetçi olduğunu dile getirerek, "Yürüyemiyorum zaten, zor geliyor. Asansör de bozuk olunca mecburen diğer tarafa gitmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yaşanan arızaların çok arttığını ve tamir edilmediğini ifade eden vatandaş, "Burası olmazsa başka bir yerde arıza oluyor, sanki ayarlı gibi bozuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların devamlılık haline geldiğini altını çizen diğer bir vatandaş, "Epey zamandır aksaklık var, asansörü kullanırken asansör bozuluyor, birden duruyor, yürüyen merdiven aynı şekilde duruyor. Bunun yaşlısı var, genci var, en iyi şekilde tamir edilmesi gerek" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : ibb metro metrobüs yürüyen merdiven asansör arıza
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