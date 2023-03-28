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28 Mart 2023 Salı 11:08:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 11:08:00

Asansör projelerinde görev alabilecek mühendislik alanları artırıldı

Kaynak: AA

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Asansör avan ve uygulama projelerini hazırlayıp uygulayabilecek ekibe "elektronik", "elektronik ve haberleşme" ile "mekatronik" mühendisleri de eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendisi tarafından hazırlanan "asansör avan projesi" ile yine bu görevliler tarafından uygulanan "asansör uygulama projesi"nde söz konusu çalışmaları yapabilecek ekibe elektronik, elektronik ve haberleşme ile mekatronik mühendisleri de eklendi.

Asansör avan projesi, binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla hazırlanıyor.

Asansör uygulama projesi de binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan mekanik tesisat projesi olarak tanımlanıyor.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı asansör mühendislik

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