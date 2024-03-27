Artvin'de gazeteciler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA-İHA
Artvin'de kontrolden çıkan bir araç kayalara çarptı. Yaşanan trafik kazasında bir gazeteci hayatını kaybetti, bir gazeteci ağır yaralandı.
Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan kayalara çarptı.
Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.
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