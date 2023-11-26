Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor
Kaynak: AA
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan güzergahındaki kara yolunun 23. kilometresinde, yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yol, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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