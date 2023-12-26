Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
Kaynak: TRT Haber
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yola düştü.
Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.
- Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 zanlı yakalandı
- İsveç, TBMM Genel Kurul kararına dikkat çekti: "Dört gözle bekliyoruz”
- Bakan Koca, Özbek mevkidaşı ile görüştü
- Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
- Bayraktar TB3'ün 14'üncü başarılı testi! Toplamda 108 saat uçtu