VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ekonomik bağların kopması yaşam standartlarını düşürür"
"Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır"
ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı
Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti
Uzaydaki 7 yıllık yolculuk tamamlandı: İlk asteroit örnekleri Dünya'ya ulaştı
ABD'nin Suriye politikası "sürdürülebilir" değil
24 Eylül 2023 Pazar 21:02:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 21:02:00

"Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır"

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

Etiketler : karabağ azerbaycan ermenistan hankendi
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX