VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Facebook'tan büyük skandal! Mesajlar Netflix'le paylaşılmış
BM Raportörü'nden İsrail çıkışı... "Yaptırım uygulanmalı"
Soykırımcı İsrail, 6 ayda 24 bin kadın ve çocuğu katletti
Kuzey Kore'den yeni hipersonik füze testi
ABD-Meksika sınırında düzensiz göç krizi!
"ABD; Moskova'daki terör saldırısını biliyordu"
03 Nisan 2024 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 11:15:00

Artan talep piyasayı canlandırdı.. Ev fiyatlarında köpük eriyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hayata geçirilen düzenlemelerin etkisini göstermesiyle ev fiyatlarındaki köpük erimeye baladı. Konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Peki piyasadaki son durum ne? Fiyatlarda beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

Konut sektöründeki düzenlemelerle birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlar reel fiyatları gördü. Talebin artmasıyla sektör hareketlendi. Peki piyasadaki son durum ne? Fiyatlarda beklentiler ne yönde?

Piyasada reel fiyatlar görülmeye başlandı. Artan talep de piyasayı canlandırdı.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarıyla ilgili, "Balon diye tabir ettiğimiz köpük artış stabil bir seviyeye geldi. Gerçek alıcılar da gerçek rakamlar üzerinden gayrimenkulleri konutları almaya başladılar. Bu süreç daha rahatlayacak gibi bir düşünce içerisindeyiz" dedi.

"MART AYINDA SATIŞLAR YÜKSELDİ"

Akçam, havaların ısınmasıyla piyasanın daha da hareketlenmesini bekliyor.

"Özel şirketler kendi bünyelerinde kampanyalar oluşturdu. Bu da durağanlığı hareketlendirdi. Mart ayı itibarıyla satışlar yükseldi. Yavaş yavaş bu yükselişi bizler de göreceğiz."

Etiketler : konut fiyat daire
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX