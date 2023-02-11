Arnavutluk'tan Türkiye'ye anlamlı destek

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11 Şubat 2023 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 07:53:00

Arnavutluk, Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Kaynak: AA

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Arnavutluk, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Pazartesi günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 13 Şubat Pazartesi gününü ulusal yas günü ilan etti:

"Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz."

Pazartesi günü bayrakla yarıya indirilecek

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

Etiketler : Kahramanmaraş Arnavutluk Pazartesi günü bayrakla yarıya indirilecek

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