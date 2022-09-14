Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti
Kaynak: AA
Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkililerinin açıklamalarına göre, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
- 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- "Sosyal konut projesi başlı başına devrim niteliğinde"
- "Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu bozmaya muktedirdir, Türkiye'nin desteği tamdır"
- RTÜK'ten Halk TV'ye program durdurma cezası
- Thodex'in kurucusu hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti
- Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek