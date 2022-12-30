Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 17 Kasım'da verilen Türkiye'ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Özer'in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için yüksek ihtimal bu yargı süreci işlemeyecek.

İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.