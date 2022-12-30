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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
30 Aralık 2022 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:33:00

Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 17 Kasım'da verilen Türkiye'ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 17 Kasım'da verilen Türkiye'ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Özer'in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için yüksek ihtimal bu yargı süreci işlemeyecek.

İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.

Etiketler : Kripto para borsası Thodex Faruk Fatih Özer
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