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20 Şubat 2024 Salı 17:10:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 17:10:00

Arnavutluk Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Hedefimiz ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hedefine değinen Başkan Erdoğan, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz bu rakamı 2 milyon dolara ulaştırmak." dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı:

"Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor. Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti. Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'DE İLK TOPLANTI

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz bu rakamı 2 milyon dolara ulaştırmak.

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadeledeki hassasiyetini biliyoruz. Örgütle mücadelemiz artarak devam edecek.

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam eden mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve müreffeh geleceklerinin teminat altına alınması noktasında, uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır.

Etiketler : Erdoğan Arnavutluk edi rama türkiye
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