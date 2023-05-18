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18 Mayıs 2023 Perşembe 22:53:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 22:53:00

Arnavutluk Başbakanı, Başkan Erdoğan'ı kutladı

Kaynak: AA

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Başkan Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, "Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Karadeniz Arnavutluk Tahıl Koridoru
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