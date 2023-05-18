Arnavutluk Başbakanı, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Kaynak: AA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Başkan Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi.
Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, "Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.
Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.
Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.
- Bakan Nebati: Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz
- Arnavutluk Başbakanı, Başkan Erdoğan'ı kutladı
- Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
- Ali İhsan Yavuz: Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik
- Başkan Erdoğan: Biz onlar gibi talimatı 'Kandil'den almıyoruz
- Ayancık'ta afetzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi