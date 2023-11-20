VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getiriliyor
Özgürce yaşamak bütün çocukların hakkı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Gazzeli bebekler Mısır'da tedavi edilecek
Yağışlar İstanbul'a can suyu oldu
MİT'ten terör örgütü PKK'ya darbe... Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
20 Kasım 2023 Pazartesi 13:07:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 13:07:00

Arnavutköy'deki fabrika yangını söndürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : arnavutköy fabrika yangın
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX