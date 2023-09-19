19 Eylül 2023 Salı 11:20:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:20:00
Arnavutköy'de yakıt tankerinde yangın çıktı
Kaynak: AA
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Arnavutköy Yeşilbayır'da bir fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy Yeşilbayır'da bir fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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