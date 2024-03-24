24 Mart 2024 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 17:48:00
Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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- Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın